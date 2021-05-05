«Манчестер Сити» вышел в финал еврокубка впервые за 51 год

«Манчестер Сити» выиграл у «ПСЖ» со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и впервые в своей истории вышел в финал турнира. Ни в Лиге чемпионов, ни в Кубке чемпионов, «горожане» так далеко еще не забирались.

При этом в других еврокубках «Манчестер Сити» в финале играл. Это было 51 год назад, в 1970 году в финале Кубка обладателей кубков «Сити» одержали победу над польским клубом «Гурник Забже» со счетом 2:1.

Это новый рекорд по продолжительности между двумя финалами еврокубков у одного клуба, сообщает Opta Sports. Ранее рекорд принадлежал лиссабонскому «Спортингу» — 41 год между финалами Кубка обладателей кубков-1964 и Кубка УЕФА-2005, когда титул выиграл московский ЦСКА.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей в плеф-офф Лиги чемпионов.

Матч с «ПСЖ» стал 63-й игрой в плей-офф в качестве тренера для Гвардиолы. Тренер обошел по этому показателю Карло Анчелотти, у которого 62 игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.