Тедеско является основным кандидатом на пост тренера «Ганновера»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является основным кандидатом на пост наставника «Ганновера-96». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, наряду с 35-летним специалистом, руководство немецкого клуба рассматривает вариант с назначением Тима Вальтера, имеющего опыт работы в «Штутгарте», и Штеффена Баумгарта, в настоящее время возглавляющего «Падерборн».

В нынешнем розыгрыше второй Бундеслиги «Ганновер» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков после 30 туров.

В таблице чемпионата России московский «Спартак» располагается на второй позиции, опережая в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов «Локомотив» на одно очко.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в покупке нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.