«ПСЖ» не нанес ни одного удара в створ ворот «Манчестер Сити»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Манчестер Сити ПСЖ
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
4:3 (Б)
закончен
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
4:3 (ОТ)
закончен
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
3:7
закончен
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
1:4
закончен
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
88:83
закончен
ЦСКА Фенербахче
online
Олимпия Милан Бавария
92:89
закончен
Барселона Зенит
79:53
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсФиникс Санз
118:134 (ОТ)
закончен
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
99:102
закончен
Милуоки БаксБруклин Нетс
124:118
закончен
Майами ХитДаллас Маверикс
113:127
закончен
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
108:103
закончен
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
99:103
закончен
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
105:100
закончен
Лига чемпионов
Челси Реал Мадрид
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
12:00
Украина / Премьер-лига
Динамо КМариуполь
14:00
Днепр-1Заря
19:00
ВорсклаДесна
19:00
АлександрияКолос
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
04:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
04:30
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикБостон Селтикс
02:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:30
Атланта ХоуксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
03:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
03:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
03:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
04:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
04:00
Лига Европы
Рома Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Вильярреал
22:00
Украина / Премьер-лига
МинайШахтёр Д
19:00
Рух ВОлимпик Д
19:00
ИнгулецЛьвов
19:00
Германия / Бундеслига
ГертаФрайбург
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
02:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
04:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
02:00
Даллас МавериксБруклин Нетс
02:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
02:30
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
03:00
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

«ПСЖ» не нанес ни одного удара в створ ворот «Манчестер Сити»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, обыграв «ПСЖ» в обоих полуфинальных матчах турнира.

Ответный матч прошел в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счет оформил Рияд Марез, поразивший ворота Кейлора Наваса в каждом из таймов.

Отметим, что французская команда за все 90 минут игры не смогла нанести ни одного удара в створ ворот «горожан». Всего в сторону ворот парижане нанесли 14 ударов: девять из них оказались заблокированными, еще пять вышли неточными.

На счету команды под руководством Хосепа Гвардиолы 12 ударов, пять из которых пришли до створа ворот Кейлора Наваса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.