Шесть хоккеистов покинули расположение сборной России в преддверии ЧМ-2021

Шесть хоккеистов покинули расположение сборной России в преддверии предстоящего чемпионата мира 2021 года в Латвии. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, на турнире в Риге не сыграют вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, а также нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может уйти в другой клуб.