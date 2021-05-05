Нападающий «Авангарда» Семенов подписал контракт новичка с «Торонто»

Российский нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» сроком на один год, сообщает официальный Twitter «Торонто».

В минувшем сезоне форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги КХЛ) и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста девять баллов (4+5) в 23 встречах.

Напомним, что «Авангард» по итогам сезона-2020/2021 стал победителем Кубка Гагарина, который в шести матчах обыграл ЦСКА в финале. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

Ранее Семенов выложил пост в своем Instagram.

«Это была моя мечта, которая в этом году осуществилась. Благодаря самым лучшим болельщикам, всем моим партнерам в команде, руководству клуба, тренерам, моей семье, моему деду, который и поставил меня на коньки», — написал хоккеист.

Ранее сообщалось, что Чинахов со скандалом покинул «Авангард» ради США и официально подписал трехлетний контракт с «Коламбусом».