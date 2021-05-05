Генеральный менеджер «Авангарда»: мы предлагали Семенову хороший контракт, но он уехал за мечтой

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал решение нападающего Кирилла Семёнова перейти в «Торонто».

«Клуб сделал хорошее, достойное предложение на три года и 150 млн рублей, от которого Кирилл отказался, а сегодня утром во дворце, забирая форму, сказал, что едет за своей мечтой. Дело не в деньгах, а в том, что он давно хотел попробовать свои силы в той лиге. Со своей стороны скажу, что насильно мил не будешь, и мы желаем Кириллу удачи», — сказал Волков «Чемпионату».

В минувшем сезоне форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги КХЛ) и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста девять баллов (4+5) в 23 встречах.

Напомним, что «Авангард» по итогам сезона-2020/2021 стал победителем Кубка Гагарина, который в шести матчах обыграл ЦСКА в финале. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

Другой молодой хоккеист — Егор Чинахов — также перебрался в НХЛ, но покинул «Авангард» со взаимными упреками: агент Чинахова обвинил «Авангард» в неуважении к игроку и подчеркнул, что ему даже не вручили медаль за победу, а клуб в ответ заявил, что агент вел переговоры с «Коламбусом» за спиной «Авангарда».

Ранее сообщалось, что нападающий «Авангарда» Семенов подписал контракт новичка с «Торонто».