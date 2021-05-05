В «Зените» отреагировали на заявление РФС по поводу ситуации с болельщиками «Локомотива»

В «Зените» отреагировали на заявление Российского футбольного союза (РФС) после жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой питерцев со счетом 6:1, что позволило команде досрочно, за два тура до конца чемпионата, обеспечить себе победу.

«Зенит» разделяет обеспокоенность РФС в вопросах комфорта пребывания на стадионах болельщиков гостевых команд. Но полагаем, что оценка любого события должна даваться после, а не до всестороннего изучения обстоятельств того или иного эпизода. В случае с болельщиками «Локомотива» мы можем лишь констатировать, что все вопросы, связанные с приемом болельщиков гостей, обсуждались на предматчевом совещании с участием представителей клубов, лиги и правоохранительных органов», — цитирует заявление пресс-службы «Зенита» «Р-Спорт».

После игры болельщики «железнодорожников» в принудительном порядке были запущены в автобусы, которые впоследствии направились в неизвестном направлении.

РФС выпустил заявление в котором говорилось, что неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает праздник «Зенита».

Ранее сообщалось, что РФС выступил с заявлением по поводу событий после игры «Зенит» — «Локомотив».