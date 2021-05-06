Россия обыграла Финляндию в полуфинале ЮЧМ и сразится за золото с Канадой

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу подопечных Альберта Лещева.

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

Сборная России с трудом отбилась от атак в концовке матча и одержала победу в основное время. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В финале подопечные Альберта Лещева сыграют с командой Канады. Матч начнется 7 мая в 04.00 по московскому времени.