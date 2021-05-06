Россия впервые за 12 лет вышла в финал ЮЧМ дважды подряд

Юниорская сборная России по хоккею впервые за 12 лет вышла в финал чемпионата мира дважды подряд.

Напомним, в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, а в 2019 году россияне уступили в решающем матче сверстникам из Швеции. Также Россия выходила в финал ЮЧМ в 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 и 2009 годах.

В полуфинальном матче 2021 года подопечные Альберта Лещева обыграли Финляндию со счетом 6:5.

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

В финале россияне сыграют с Канадой.

Ранее Россия обыграла Финляндию в полуфинале ЮЧМ.