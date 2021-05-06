Мирошниченко стал лучшим игроком дня юниорского чемпионата мира

Форвард юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко признан лучшим игроком полуфиналов чемпионата мира 2021 года.

Напомним, нападающий оформил дубль в игре с Финляндией (6:5).

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

В финале россияне сыграют с Канадой. Встреча начнется 7 мая в 4.00 по московскому времени.

Ранее наставник юниорской сборной России поделился эмоциями от выхода в финал ЮЧМ.