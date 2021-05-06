Журналист Василий Уткин рассказал о пикантной проблеме стадиона «Оренбурга».

«Короче, «Оренбург», делай стадион. Говоришь, за год? Ну и как раз. А раздевалки у вас такие — в сортир не войти. Только ширинку расстегнешь — все уже в коридоре. Люди рассказывали. Непорядок», — написал Уткин в Telegram.

Напомним, президент «Оренбурга» Василий Еремякин направил письмо на имя главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Такая ситуация была возможна в том случае, если вопрос будет вынесен на заседание исполкома и в порядке голосования клуб получит право исключения. Подобное уже случалось с «Тамбовом» и с самим «Оренбургом».

Ранее клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу.