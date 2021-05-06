Впервые в истории Олимпиады в соревнованиях примет участие трансгендер

43-летняя тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард отобралась на Олимпийские игры, передает Inside the games.

Стоит отметить, что Хаббард станет первым трансгендером в истории Игр. В 35 лет Лорел решилась на смену пола. До операции она была мужчиной по имени Гэвин.

В 2015 году Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил выступать в женской категории мужчинам, которые стали женщинами без операции по удалению тестикул при определенном уровне тестостерона.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось о том, что Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), оргкомитет «Токио-2020», правительство Японии и столичные власти согласовали ряд мер по борьбе с распространением коронавируса во время соревнований.