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Спортивные новости

Боец UFC заявил, что благотворительный фонд Порье — мошенничество

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Американский боец MMA Колби Ковингтон, выступающий в UFC, обвинил в мошенничестве бывшего временного чемпиона UFC Дастина Порье..

«Дастин Порье ужасен. Он просто мусор. Я тренировался с ним, и он полный мешок. И да, если говорить о Дастине, я считаю, что его бой с Конором следует отменить. Макгрегор попытался вывести его на чистую воду, он же прикрывается благотворительностью, чтобы делать деньги. Это же ради списания налогов. Он не тратит эти деньги на детей. Он понимает, что Конор знает: Дастин — мошенник», — цитирует Ковингтона BJPenn.

Напомним, что между бойцами недавно возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его благотворительный фонд $500 тыс., однако до сих пор этого не сделал и перестал выходить на связь по этому вопросу. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Спортсмены встретятся в октагоне 10 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 264.

Ранее Конор Макгрегор поделился ожиданиями от боя против Дастина Порье.

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