«Оренбург» увеличит вместимость стадиона до десяти тысяч, чтобы попасть в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил о том, что клуб в ближайшее время намерен увеличить вместимость стадиона «Газовик» до десяти тысяч, чтобы пройти лицензирование для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«К концу мая подрядчик должен выдать готовый проект, в июне мы начнем реконструкцию, чтобы довести количество мест до десяти тысяч. Если мы завоюем место в РПЛ, надеюсь, что получим право там играть. Посмотрите на арены других клубов ФНЛ. Многие ставят задачу бороться за стыковые матчи, но не у всех стадионы соответствуют РПЛ. Мы проводили анализ наших матчей, даже на топовых соперников не приходило более семи тысяч человек, стадион не был забит полностью», — приводит слова Еремякина «Р-Спорт».

5 мая «Крылья Советов», «Оренбург», московское «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В текущей турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» идут первыми (и уже обеспечили себе победу в турнире), «Оренбург» занимает второе место, а «Алания» идет на четвертой позиции.

Ранее президент «Оренбурга» направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ.