Глава КДК РФС: безопасность на матче «Зенит» — «Локомотив» не была нарушена

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц подвел итоги заседания Комитета по матчу 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Питерский клуб победил 6:1 и досрочно стал чемпионом страны.

После игры болельщики «Локомотива» жаловались на неуважительное отношение со стороны организаторов матча. После игры фанаты «железнодорожников» в принудительном порядке были посажены в автобусы, которые впоследствии направились в неизвестном направлении.

Позже РФС выпустил заявление в котором говорилось, что неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает праздник «Зенита».

«КДК будет рассматривать вопросы по матчу только в рамках дисциплинарного регламента. Остальное будет рассматривать комитет по безопасности. Безопасность на стадионе «Зенита» соблюдалась и не была нарушена. Каждый из клубов оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений фанатами», — заявил Григорьянц.

Интересно, что, по словам главы КДК, делегат матча не подтвердил, что фанатами «Зенита» использовалась пиротехника, хотя дым можно увидеть на многочисленных фото и видео.

Ранее сообщалось, что в «Зените» отреагировали на заявление РФС по поводу ситуации с болельщиками «Локомотива».