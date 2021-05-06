Украинец Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов

интернет-портал WhoScored представил традиционную символическую сборную лучших футболистов недели в Лиге чемпионов. Поскольку в финал турнира прошли два английских клуба, то неудивительно, что вся команда состоит из представителей команд, которые сыграют в решающем матче.

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал игрок «Манчестер Сити» Рияд Марез, который забил оба гола своей команды в игре с «Пари Сен-Жермен». В команду также попал украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко.

Украинский защитник показал лучший процент точных передач среди футболистов стартового состава — 95,7%. Помимо этого, Зинченко сделал одну ключевую передачу, совершил четыре отбора и один перехват.

Команда недели Лиги чемпионов:

Эдуард Менди («Челси»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («Челси»), Кай Хаверц («Челси»).

Ранее сообщалось, что Зинченко — главный герой матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — расплакался после игры.