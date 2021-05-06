«Вильярреал» прошел «Арсенал» и стал единственным финалистом еврокубков не из Англии

В Лондоне состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал». Встреча завершилась вничью 0:0. С учетом того, что в первой игра победила испанская команда со счетом 2:1, именно она вышла в финал турнира.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другой полуфинальном паре играли итальянская «Рома» и английский «Манчестер Юнайтед», здесь английский клуб еще в первом матче решил все вопросы, победив со счетом 6:2. В ответном матче римляне взяли маленький реванш и выиграли 3:2. Таким образом, английского финала Лиги Европы, которого многие ждали, не будет. Два года назад в решающем матче турнира играли «Арсенал» и «Челси».

Более того, два года назад оба финала еврокубков были английскими. В этот раз в решающих матчах будет три клуба из Англии.

Ранее сообщалось, что Глава ЛГБТ-движения «Арсенала» раскритиковал ФИФА и УЕФА.