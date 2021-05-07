Мичков — самый ценный игрок ЮЧМ-2021, он стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира

Нападающий сборной России Матвей Мичков выиграл снайперскую и бомбардирскую гонки юниорского чемпионата мира — 2021 и признан самым ценным игроком турнира.

16-летний форвард провел семь матчей, отметившись 16 (12+4) результативными очками. Он также вышел на третье место по голам среди россиян в истории юниорских ЧМ.

Лучшим ассистентом ЮЧМ-2021 стал другой россиянин Никита Чибриков. На его счету восемь голевых передач в семи встречах и 12 (4+8) очков суммарно.

Напомним, что сборная России проиграла национальной команде Канады в финале ЮЧМ-2021 со счетом 3:5 и в 13-й раз подряд осталась без золотых медалей. Мичков в решающем матче набрал 3 (1+2) очка, поучаствовав в каждом из голов россиян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.