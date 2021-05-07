Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в финале ЮЧМ-2021

Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира со счетом 3:5.

14-й год подряд российские хоккеисты остаются без золота ЮЧМ, в последний раз сборная становилась чемпионом в 2007-м. При этом во второй раз кряду команда России выходит в финал и заканчивает турнир с серебряными медалями.

После проигрыша канадцам игроки сборной России не сумели сдержать слез. Фото моментов доступны в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Ранее сообщалось, что двое россиян — Сергей Иванов и Матвей Мичков — вошли в символическую сборную ЮЧМ-2021. Мичков также был признан самым ценным игроком турнира, выиграв гонки бомбардиров и снайперов.