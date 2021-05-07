Полузащитник ЦСКА Влашич может перейти в «Милан»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может перейти в «Милан». Об этом сообщает Planeta Milan.

По информации источника, итальянский коллектив рассматривает вариант с подписанием атакующего хавбека в предстоящее летнее трансферное окно. «Россонери» готовы предложить за Влашича порядка €20 млн, в то время как руководство красно-синих намерено выручить за своего футболиста не менее €30 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 34 матча, в которых забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестую строчку, имея в своем активе 47 очков за два тура до финиша чемпионата.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил о том, что клуб в ближайшее время намерен увеличить вместимость стадиона «Газовик» до десяти тысяч.