Мичков занял третье место по числу голов на ЮЧМ за один турнир

Нападающий сборной России Матвей Мичков занял третье место по числу голов на юниорском чемпионате мира за один турнир. Об этом сообщает Quant Hockey.

16-летний форвард провел семь матчей, отметившись 12-ю голами.

Лидерами же по данному показателю за всю историю соревнования являются Александр Овечкин и Коул Кофилд, представляющий сборную США.

Этот результат позволил Мичкову опередить Илью Ковальчука и Никиту Кучерова, которые за один турнир смогли отличиться 11 раз.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Канада, которая завершилась победой североамериканской команды со счетом 5:3.

Ранее нападающий сборной России U18 Никита Чибриков поделился мыслями после финала юниорского чемпионата мира — 2021.