«Рубин» сделал предложение Мевле

Казанский «Рубин» сделал предложение словенскому защитнику Михе Мевле. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, татарский клуб заинтересован в услугах футболиста «Сочи», у которого этим летом истекает трудовое соглашение с черноморским коллективом.

Отмечается, что Мевля отклонил первое предложение казанцев, так как посчитал неприемлемыми условия по заработной плате.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) словенец провел 27 матчей, в которых забил три мяча и заработал три желтых карточки.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус считает «Спартак» отличной опцией для португальского тренера Руи Витории.