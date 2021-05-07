Экс-президент «Локомотива» считает «Спартак» отличной опцией для Витории

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус считает «Спартак» отличной опцией для португальского тренера Руи Витории. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

По его мнению, если ему не удастся показать достойный результат во главе красно-белых, то он сможет уехать домой с большой суммой денег.

«В сложившейся ситуации «Спартак» для Руи Витории — отличная опция: возвращение в европейский футбол, конкурентная лига, шансы на медали, Лига чемпионов, если повезет, хороший оклад и бонусы.

Владельцы клуба также получают свои преимущества: тренер с титулами, который обыгрывал «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов, но без амбиций лезть в селекцию или управление», — заявил Геркус.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, опережая столичный «Локомотив» на одно очко.

Следующий матч «Спартак» проведет 10 мая на стадионе «Открытие банк Арена» против «Химок».

Ранее сообщалось, что тренер по физической подготовке Владимир Чепзанович останется в московском «Спартаке» после ухода главного тренера Доменико Тедеско.