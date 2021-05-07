В «Спартаке» прокомментировали новость о том, что Витория подписал контракт с клубом

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировали новость о том, что наставник Руй Витория подписал контракт с клубом, передает Sport24.

«Информация о том, что сделка закрыта, — это неправда», — сказал Фетисов.

Интересно, что издание Maisfutebol утверждает, что специалистом также заинтересовался французский «Лион».

Витория может прийти на тренерский мостик «Спартака» в летнее межсезонье, когда команда останется без тренера. Немецкий специалист Доменико Тедеско, у которого заканчивается контракт с красно-белыми по окончании сезона, уже не раз заявлял, что в клубе не останется.

Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Руй Витория может стать главным тренером «Спартака».