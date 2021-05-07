Фигуристка Леонова оценила шансы Трусовой попасть на Олимпиаду

Фигуристка Алена Леонова оценила шансы Александры Трусовой попасть на Олимпиаду после ухода от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе, передает Sport24.

«Шансы Трусовой у Тутберидзе попасть на Олимпиаду такие же, как и у Плющенко. У всех шансы равны. Если Трусова будет такая же уверенная, как раньше, и будет делать все свои четверные, то у нее все шансы», — сказала Леонова.

Напомним, 1 мая стало известно о том, что Александра Трусова вернулась к Тутберидзе от Евгения Плющенко.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее фигуристка Майя Хромых раскрыла секрет успеха подопечных Этери Тутберидзе.