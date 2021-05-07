Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию

Финал Лиги чемпионов могут перенести из турецкого Стамбула в Англию, передает Sky Sports.

Отмечается, что решающий матч турнира могут перенести из-за того, что Турция с 29 апреля по 17 мая введет полный локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В решающем матче турнира сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

«Синие» по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал», а «горожане» прошли французский «ПСЖ»,

«Манчестер Сити» еще ни разу не играл в финале главного европейского клубного турнира. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. В решающем матче лондонцы одолели в серии пенальти мюнхенскую «Баварию».

Интересно, что 8 мая «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось о том, что клубы АПЛ оштрафуют за попытку создания Суперлиги.