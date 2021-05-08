«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Филадельфии»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АхматТамбов
3:1
закончен
СочиРотор
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
2:4
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартАугсбург
2:1
закончен
Испания / Примера
Реал СосьедадЭльче
2:0
закончен
Франция / Лига 1
ЛансЛилль
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
2:5
закончен
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
2:4
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
2:5
закончен
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
4:3 (ОТ)
закончен
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
2:5
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
109:107
закончен
Чикаго БуллзБостон Селтикс
121:99
закончен
Шарлотт ХорнетсОрландо Мэджик
122:112
закончен
Милуоки БаксХьюстон Рокетс
141:133
закончен
Майами ХитМиннесота Тимбервулвз
121:112
закончен
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
110:90
закончен
Юта ДжазДенвер Наггетс
127:120
закончен
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
104:113
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
106:101
закончен
Финикс СанзНью-Йорк Никс
128:105
закончен
Россия / Премьер-Лига
УфаЗенит
14:00
АрсеналРубин
16:30
Локомотив МДинамо М
16:30
ЦСКАКраснодар
19:30
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
14:30
Шеффилд ЮнайтедКристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиЧелси
19:30
ЛиверпульСаутгемптон
22:15
Испания / Примера
АлавесЛеванте
15:00
БарселонаАтлетико М
17:15
КадисУэска
19:30
Атлетик БОсасуна
22:00
Олимп ФНЛ
ТомьЕнисей
13:00
Спартак-2Шинник
14:00
Крылья СоветовКраснодар-2
14:00
ИртышОренбург
14:00
ФакелТорпедо М
15:00
ЧертановоНижний Новгород
15:00
ВолгарьАкрон
16:00
НефтехимикСКА-Хабаровск
16:00
Динамо-БрянскЧайка
16:00
АланияВелес
17:00
БалтикаТекстильщик
20:00
Франция / Лига 1
НантБордо
14:00
ЛионЛорьян
18:00
Италия / Серия А
СпецияНаполи
16:00
УдинезеБолонья
16:00
Интер МСампдория
19:00
ФиорентинаЛацио
21:45
Германия / Бундеслига
ВердерБайер
16:30
ВольфсбургУнион
16:30
ХоффенхаймШальке-04
16:30
Боруссия ДРБ Лейпциг
16:30
БаварияБоруссия М
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
22:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
22:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
02:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
02:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
03:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
03:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
05:00
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
05:00
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
05:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
05:30
НБА / регулярный чемпионат
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
02:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
02:00
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
02:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
05:00
Денвер НаггетсБруклин Нетс
05:00
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
13:30
ВеронаТорино
16:00
БеневентоКальяри
16:00
ПармаАталанта
16:00
РомаКротоне
19:00
ЮвентусМилан
21:45
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
14:00
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
16:05
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
18:30
АрсеналВест Бромвич Альбион
21:00
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
14:00
СтрасбургМонпелье
16:00
НиццаБрест
16:00
МетцНим
16:00
АнжеДижон
16:00
РеймсМонако
18:05
РеннПСЖ
22:00
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
14:00
КолосДинамо К
14:00
ЗаряАлександрия
14:00
МариупольДесна
14:00
Шахтёр ДИнгулец
17:00
Днепр-1Рух В
17:00
ЛьвовОлимпик Д
17:00
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
14:30
Айнтрахт ФМайнц
16:30
ГертаАрминия
19:00
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
15:00
ВаленсияВальядолид
17:15
ВильярреалСельта
19:30
Реал МадридСевилья
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
02:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
03:00
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
20:00
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
22:30
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
02:00
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
03:00
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Развернуть

Спортивные новости

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Филадельфии»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Филадельфии».

Защитник победившей команды Проворов провел на льду 24:22 и заработал коэффициент полезности «+1». В составе «летчиков» дубль сделал Уэйд Эллисон, голами также отметились забили Джоэль Фараби и Шон Кутюрье.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Даниэль Спронг и Ти Джей Оши. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23:10, нанес 1 бросок, заработал 2-минутное удаление и показатель полезности «-1».

Лидер «столичных» Александр Овечкин встречу пропустил из-за травмы. Также участие в матче не приняли Евгений Кузнецов и Илья Самсонов.

Ранее сообщалось, что воспитанник челябинского хоккея Кузнецов опоздал на командное собрание вместе с голкипером Самсоновым, после чего оба не попали в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился победой «столичных» со счетом 6:3.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:4
0:1 — Фараби, 01:44;
1:1 — Спронг, 16:19;
1:2 — Эллисон, 24:19;
1:3 - -Эллисон, 34:45;
2:3 — Оши, 38:51;
2:4 — Кутюрье, 59:30.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.