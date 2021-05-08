«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Филадельфии»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Филадельфии».

Защитник победившей команды Проворов провел на льду 24:22 и заработал коэффициент полезности «+1». В составе «летчиков» дубль сделал Уэйд Эллисон, голами также отметились забили Джоэль Фараби и Шон Кутюрье.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Даниэль Спронг и Ти Джей Оши. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23:10, нанес 1 бросок, заработал 2-минутное удаление и показатель полезности «-1».

Лидер «столичных» Александр Овечкин встречу пропустил из-за травмы. Также участие в матче не приняли Евгений Кузнецов и Илья Самсонов.

Ранее сообщалось, что воспитанник челябинского хоккея Кузнецов опоздал на командное собрание вместе с голкипером Самсоновым, после чего оба не попали в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился победой «столичных» со счетом 6:3.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:4

0:1 — Фараби, 01:44;

1:1 — Спронг, 16:19;

1:2 — Эллисон, 24:19;

1:3 - -Эллисон, 34:45;

2:3 — Оши, 38:51;

2:4 — Кутюрье, 59:30.