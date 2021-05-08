Игрок «Вашингтона» Уилсон позвонил Панарину после драки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон позвонил российскому форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину после их драки на льду, сообщает Forever Blueshirts.

По информации источника, игрок «Кэпиталз» хотел лично убедиться в том, что Панарин избежал серьезных повреждений после их потасовки.

«В этом нет ничего необычного, пусть многие и думают о Томе как о хулигане. У этого «злодея» на самом деле есть сердце», — отмечено в сообщении СМИ.

Также по информации издания, Панарину позвонил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата между «Рейнджерс» и «Вашингтоном», который состоялся в ночь на 4 мая. Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина, который намеревался защитить партнера, и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» оштрафован в размере $250 тысяч за критику Департамента по безопасности игроков. Клуб был возмущен тем, что лига выписала всего лишь денежный штраф в $5 тысяч форварду «Вашингтона» Тому Уилсону за грубый фол на Артемии Панарине и Павле Бучневиче.