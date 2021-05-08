В «Сочи» назвали неуважением слухи о контракте Заболотного и ЦСКА

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко критично отозвался о слухах, согласно которым нападающий Антон Заболотный летом покинет команду, передает РИА «Новости».

7 мая появилась информация, согласно которой Заболотный заключил контракт с московским ЦСКА.

«Вбросы начинаются в преддверии важных матчей. Это неуважение к нам. Дело в том, что сейчас накал борьбы идет достаточно напряженный. В момент игрового дня идут звонки, для чего этого? Чтобы «Сочи» или любая другая команда оступилась?» — заявил Рубашко.

Сообщалось, что футболист присоединится к красно-синим летом на правах свободного агента. Также отмечается, что футболистом интересовался «Краснодар», но игрок отклонил предложение «быков».

Заболотный выступал за «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно» и петербургский «Зенит». За черноморский клуб он играет с 2019 года. Интересно, что с 2008 по 2012 год форвард числился в ЦСКА, но на поле не выходил.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестое место, набрав 47 очков. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 8 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что наставник «Сочи» Владимир Федотов эмоционально оценил игру Антона Заболотного в игре с волгоградским «Ротором»7 мая п. Напомним, форвард отдал голевую передачу на 93-й минуте.