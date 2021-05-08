Тренер академии Плющенко рассказал о работе с Трусовой

Тренер по общей физической подготовке в академии «Ангелы Плющенко» Ерим Газазян рассказал о работе с российской фигуристкой Александрой Трусовой, передает «Матч ТВ».

Он поделился, что они с Трусовой установили контакт, благодаря которому спортсменка верила в свои силы и в то, что выполняя то или иное упражнение, не получит травму.

«Потом Сашу уже было не остановить. Она сама просила придумывать ей новые сложные упражнения на физику и для ума — почти каждую тренировку. Благо, у меня хватало фантазии. Саша как-то сказала, что много заданий из моего репертуара ей раньше не давали», — заявил специалист.

1 мая стало известно о том, что Александра Трусова вернулась к Тутберидзе от Евгения Плющенко.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что фигуристка Алена Леонова оценила шансы Александры Трусовой попасть на Олимпиаду после ухода от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.