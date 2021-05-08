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Спортивные новости

Президент УЕФА предложит исключить три клуба Суперлиги из еврокубков

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин намерен наложить серьезные санкции на три команды, которые не объявили о своем выходе из Суперлиги, сообщает El Partidazo de COPE.

По информации источника, глава УЕФА намерен предложить исключить мадридский «Реал», каталонскую «Барселону» и туринский «Ювентус» из всех еврокубков на ближайшие на два года.

Стоит отметить, что для команд, покинувших Суперлигу, наказание уже было определено. Согласно вынесенному УЕФА наказанию, клубы, которые добровольно покинули Суперлигу, заплатят благотворительный взнос в размере €15 млн на развитие футбола. Также клубы вернут 5% от дохода, который они получат за участие в турнирах под эгидой организации за один сезон.

Ранее сообщалось, что «Барселона» осталась возмущена заявлением Союза европейских футбольных ассоциаций по Суперлиге. Руководство каталонского клуба считает такое поведение УЕФА «неприемлемым». По мнению клуба, европейская организация оскорбляет таким образом команды, которые приносят ей большие деньги.

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