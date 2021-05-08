«Зенит» заинтересован в трансфере игрока бразильского клуба

Петербургский «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо, сообщает Sport24.

Об этом проинформировал агент 24-летнего футболиста Агент Луис Фернандо Гарсия, он подтвердил информацию, которая появилась в местных изданиях.

«Интерес от «Зенита» к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу», — заявил он.

В составе «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел 117 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 22 голевых передачи.

Стоит отметить, что петербургская команда в прошлом туре разгромила московский «Локомотив» с результатом 6:1 и досрочно оформила третье чемпионство в Российской премьер-лиге подряд. В активе команды 61 очко.

В матче 29-го тура «Зенит» сыграет с «Уфой». Встреча состоится 8 мая в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» может продать иранского форварда Сердара Азмуна. При этом отмечается, что сине-бело-голубые готовят для иранца новый контракт. «Зенит» расстанется с футболистом, если условия трансфера устроят и его самого, и руководство чемпионов России.