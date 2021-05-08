Соболев высказался об удалении Ахметова после их столкновения

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал эпизод столкновения с полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает официальный сайт столичной команды.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

«Я неплохо общаюсь с Ильзатом, но если оценивать конкретный эпизод — это стопроцентная красная карточка! Досталось мне от шипов прилично. Многие потом просили прислать фото повреждения», — заявил Соболев.

Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) признал ошибочным решение Кукуяна и отменил красную карточку Ахметова.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями о шансах московского «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.