«Оренбург» разгромил «Иртыш» и обеспечил себе второе место в ФНЛ

В матче 41-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Иртыш» принимал «Оренбург». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:0.

Голы за «Оренбург» забили Александр Эктов, Денис Ткачук, Дмитрий Воробьев и Джоэль Фамейе, успешно реализовавший пенальти.

«Оренбург» набрал 91 очко и гарантировал себе второе место в турнирной таблице ФНЛ, став недосягаемым для конкурентов.

ФНЛ. 41-й тур.

«Иртыш» (Омск) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 — Эктов – 9, 0:2 — Ткачук – 74, 0:3 — Воробьев – 78, 0:4 — Фамейе – 87 (пен).

Это не гарантирует клубу попадание в РПЛ, поскольку ранее «Крылья Советов», «Оренбург», московское «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.

Ранее президент «Оренбурга» направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина с просьбой предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Сейчас в «Оренбурге» заявили, что увеличат вместимость стадиона до десяти тысяч.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» показал состояние своего стадиона.