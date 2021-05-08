Хоккейная юниорская сборная России вернулась в Москву, команду встречали цветами

8 мая юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из США, где команда приняла участие в чемпионате мира. Команда Альберта Лещева заняла в турнире второе место, в финальном матче проиграв сборной Канады со счетом 3:5. В аэропорту команду встречали с цветами.

Нападающий сборной России Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром турнира (12+4) и признан самым ценным игроком.

«Самый эмоциональный момент — это игра с канадцами, когда забивали голы. Самые эмоциональные и запоминающиеся моменты были. Доволен ли серебром? Нет», — сказал Мичков после турнира.

После турнира стало известно, что главный тренер команды Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой сборной России.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года. Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что форвард Мичков остался недоволен результатом юниорского ЧМ.