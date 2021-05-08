Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, Мазепин — последний

В Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал последнее время и стартует в гонке с 20-го места. Напарник россиянина Мик Шумахер стал восемнадцатым.

Хэмилтон завоевал сотую победу в квалификациях Формулы-1. Британец стал первым в истории гонщиком, которому покорилось подобное достижение.

Второе место в списке пилотов, завоевавших наибольшее число поулов, занимает семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер (68), третье место у трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны (65).

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,741

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,036

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,132

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,769

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,839

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.19,807.

Ранее сообщалось, что Мазепин — худший по итогам первой практики Гран-при Испании.