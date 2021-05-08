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Спортивные новости

ЭСК оценил ошибку арбитра в матче ЦСКА — «Уфа»: VAR не мог настоять на просмотре

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В экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС дали оценку эпизоду в матче ЦСКА — «Уфа», в котором главный арбитр встречи не назначил пенальти в ворота уфимской команды. Матч завершился вничью 1:1.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 86-й минуте матча. Согласно аудиозаписи переговоров, судья в безапелляционной форме сообщил членам судейской бригады о принятом решении по данному единоборству игроков.

В соответствии с п.4 ст.1 «Протокола видеопомощника судьи», «только судья может инициировать «видеопросмотр» (и другие официальные лица матча) могут только рекомендовать судье использовать «видеопросмотр». Таким образом, VAR, имевший отличную точку зрения на характер действий Неманьи Милетича, не мог настоять на своем и потребовать от арбитра просмотреть видеозапись игрового эпизода», — сообщает пресс-служба РФС.

Безвыигрышная серия армейского клуба в матче с «Уфой» продлилась до трех матчей. До этого ЦСКА в чемпионате проиграл «Сочи» и «Спартаку», а также был разгромлен «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.

ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться за еврокубки.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уфой».

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