Овечкин впервые в карьере пропустит 11 игр в сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит 11-й матч в сезоне из-за травмы. Нападающий не сможет помочь команде в матче с «Филадельфией», который состоится 9 мая. Об этом сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Овечкин в этом сезоне пропустил шесть игр из-за травмы, а также четыре из-за нарушения протокола по коронавирусу. Предстоящая встреча станет 11-й пропущенной в течение игрового года. Овечкин ни разу не пропускал более десяти игр. В последний раз хоккеист десять раз не играл в сезоне-2009/2010, тогда Овечкин шесть раз не выходил на лед из-за повреждения, а еще на четыре игры был дисквалифицирован.

23 апреля Овечкин получил травму нижней части туловища. Овечкин вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», которая состоялась в ночь с 3 на 4 мая, Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что россияне Овечкин, Кузнецов и Самсонов пропустят матч с «Рейнджерс».