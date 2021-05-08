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Спортивные новости

«Через 21 день сыграем снова»: Гвардиола прокомментировал поражение от «Челси» в АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 35-го тура АПЛ с «Челси» со счетом 1:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Решение о том, как бить пенальти, принимал сам Серхио Агуэро. Это прерогатива бьющего. Плюс мы не получили право на пенальти в конце встречи — его точно надо было ставить. Такое случается, это футбол. «Челси» – топ-команда, но сегодня мы играли лучше. Через 21 день мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов. Мы используем сегодняшний матч как урок», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На 44-й минуте счет в матче открыл Рахим Стерлинг. На первой добавленной к первому тайму минуте хозяева заработали пенальти, к точке подошел Серхио Агуэро, но его удар в стиле Паненки получился откровенно слабым и неудачным. На 63-й минуте полузащитник гостей Хаким Зиеш, отлично пробил низом в ближний угол и сравнял счет в матче. На 93-й минуте победу «Челси» принес удар защитника Маркос Алонсо.

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской АПЛ. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. У «Челси» 64 очка и третье место в таблице.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проиграл «Челси» и не смог оформить досрочное чемпионство в АПЛ.

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