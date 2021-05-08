Главный тренер ЦСКА Олич прокомментировал возможный переход Заболотного

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча с 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодаром», в котором армейцы победили со счетом 3:1, рассказал о возможном переходе в клуб нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

Ранее появились сообщения, что Заболотный уже подписал контракт с ЦСКА. Ни одна из сторон официально это не подтверждает. Олич также в своем ответе избежал прямого упоминания Заболотного.

«Каждый качественный игрок дает выбор. Если три нападающих есть в ростере, это неплохо для любого тренера. Вы видели, что случилось. Пару недель назад я был практически с 11 игроками, не забывайте. Считаю, важно, чтобы у нас было больше нападающих, чем один-два. Сегодня сыграли два», — сказал Олич после матча.

7 мая появилась информация, согласно которой Заболотный заключил контракт с московским ЦСКА. Сообщалось, что футболист присоединится к красно-синим летом на правах свободного агента. Также отмечается, что футболистом интересовался «Краснодар», но игрок отклонил предложение «быков».

Заболотный выступал за «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно» и петербургский «Зенит». За черноморский клуб он играет с 2019 года. Интересно, что с 2008 по 2012 год форвард числился в ЦСКА, но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что В «Сочи» назвали неуважением слухи о контракте Заболотного и ЦСКА.