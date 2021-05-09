Гол Чалова «Краснодару» назвали везением

Бывший футболист футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал гол нападающего армейского клуба Федора Чалова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая состоялась в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Чалов оформил второй гол команды, выведя армейцев вперед — 2:1.

«Он не блещет. Его гол — удачное стечение обстоятельств. У «Краснодара» началась паника. Они безграмотно играют в обороне. Чалову как всегда повезло. Там мячу некуда уже было деваться. Это везение», — заявил Пономорев.

Стоит отметить, что ЦСКА пропустил первым, однако в скором времени сравнял и смог забить еще два мяча. «Краснодар» возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который покинул команду в середине марта.

Ранее сообщалось, что бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мыслями о вероятном переходе в армейский клуб нападающего «Сочи» Антона Заболотного. Ранее появились сообщения, что Заболотный уже подписал контракт с ЦСКА. Ни одна из сторон официально это не подтверждает.