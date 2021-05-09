Боярский уверен в победе «Химок» над «Спартаком»

Российский актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и подмосковными «Химками», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится 10 мая в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Ранее, говоря о мотивации команд, бывший президент московской команды Андрей Червиченко не исключил возможности того, что игроки «Химок» получат финансовое вознаграждение за этот поединок.

«Думаю, «Химки» победят «Спартак» без всяких доплат! Они их и так обыграют. Про «Зенит» и «Сочи» тоже многое говорили. Ну, сейчас время поговорить. Пускай и говорят», — заявил Боярский.

«Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива», при этом у красно-белых еще есть матч в запасе. «Химки» расположились на восьмой строчке, набрав 44 балла.

Ранее сообщалось, что Червиченко рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и подмосковными «Химками».