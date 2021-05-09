Мазепин занял предпоследнее место по итогам Гран-при Испании

В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прибыл к финишу последним, отстав от победителя на два круга, однако занял предпоследнее место по итогам гонки благодаря сходу с трассы японца Юки Цуноды из «Альфа Таури».

Отметим, что Мазепину еще ни разу не удавалось по итогам гоночного уик-энда обойти своего партнера по команде Мика Шумахера.



Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15,841

3. Валттери Боттас («Мерседес») +26,610

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заезда.

Ранее Никита Мазепин в своем Instagram показал фото специального шлема, дизайн которого стилизован ко Дню Победы.