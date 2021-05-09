Будущее Бакаева в «Спартаке» будет зависеть от нового главного тренера

Будущее полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в клубе будет зависеть от нового главного тренера красно-белых. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, если новый наставник столичной команды не будет нуждаться в услугах 24-летнего вингера сборной России, то трансфер в другой клуб осуществится в короткие сроки. Если же тренер выразит заинтересованность в Бакаеве, то игрок продолжит свое выступление в «Спартаке».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

Завтра «Спартак» на своем поле примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Анзор Кавазашвили критично отнесся к вероятному назначению бывшего главного тренера «Бенфики» Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».