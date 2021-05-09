«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ

В очередном матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич Альбион».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эмил Смит-Роу, Николас Пепе и Виллиан.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил бразильский полузащитник Матеус Перейра.

После этой игры подопечные Микела Артеты набрали 52 очка и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Вест Бромвич» Сэма Эллардайса остался на предпоследнем месте в таблице с 26 очками.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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