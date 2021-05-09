ЦСКА может усилиться полузащитником «Трабзонспора» Омюром

Московский ЦСКА может усилиться полузащитником турецкого «Трабзонспора» Абдюлькадиром Омюром. Об этом сообщает Fotospor.
По информации источника, лондонский «Челси» готов приобрести хавбека за €20 млн, после чего отдать игрока в аренду в российский клуб.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Омюр провел 21 матч и забил два мяча.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича набрали 50 очков и перед последним туром занимают шестое место в турнирной таблице.
В заключительном матче сезона армейцы встретятся с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд бывшего защитника Сергея Игнашевича по числу выигранных матчей в РПЛ.