Гонщик «Хааса» Никита Мазепин встал на колено перед стартом Гран-при Испании.

До этого россиянин не был замечен в подобных действиях.

Стоит отметить, что не стал становиться на колено пилот «Ред Булла» Серхио Перес, который до этого не игнорировал данную церемонию, направленную на борьбу против расовой и иной дискриминации.

Мазепин прибыл к финишу последним, отстав от победителя на два круга, однако занял предпоследнее место по итогам гонки благодаря сходу с трассы японца Юки Цуноды из «Альфа Таури».

Отметим, что россиянину еще ни разу не удавалось по итогам гоночного уик-энда обойти своего партнера по команде Мика Шумахера.



«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заезда.

Ранее Никита Мазепин в своем Instagram показал фото специального шлема, дизайн которого стилизован ко Дню Победы.