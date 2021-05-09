«Реал» на последних секундах вырвал ничью у «Севильи» в матче Ла Лиги

В очередном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграл вничью с «Севильей».

Встреча прошла в столице Испании на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Марко Асенсио и Эден Азар, поразивший ворота оппонентов на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

У гостей отличились Фернандо и Иван Ракитич, реализовавший пенальти по ходу второго тайма.

После этой игры подопечные Зинедина Зидана набрали 75 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Серии А.

Команда под руководством Хулена Лопетеги осталась на четвертом месте с 71 баллом.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА может усилиться полузащитником турецкого «Трабзонспора» Абдюлькадиром Омюром.