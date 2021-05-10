Зидан пообщался с судьей после матча с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с главным арбитром Хуану Мартинесу Мунуэре после матча 35-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

Во втором тайме арбитр принял решение отменить пенальти, который был назначен в пользу «Реала», после того, как обратился к системе видеопомощи рефери (VAR), а также назначил 11-метровый в ворота мадридцев. После матча Зидан вместе с полузащитником Тони Кроосом подошел к арбитру, чтобы задать ряд вопросов.

После этой игры подопечные Зинедина Зидана набрали 75 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда под руководством Хулена Лопетеги осталась на четвертом месте с 71 баллом.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграл вничью с «Севильей». Встреча прошла в столице Испании на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Марко Асенсио и Эден Азар, поразивший ворота оппонентов на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. У гостей отличились Фернандо и Иван Ракитич, реализовавший пенальти по ходу второго тайма.