Актер Баринов не понимает, зачем «Аталанта» купила Миранчука

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о выступлении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, передает «Спорт-Экспресс».

Российский футболист пополнил состав итальянской команды в конце августа 2020 года.

«Я не понимаю, зачем Миранчука покупали, если он не очень нужен? В «Аталанте» серьезная конкуренция. Мы же все понимаем. Непонятно, почему Лешу так продали и так купили. И пока они не займут нужное место, то Лешку вот так и будут использовать. Хорошо хоть сегодня полчаса дал», — заявил Баринов.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук прокомментировал свой гол за команду. Футболист отличился в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (5:2).

25-летний хавбек поразил ворота «Пармы», выйдя на замену по ходу второго тайма вместо украинского полузащитника Руслана Малиновского, который тоже сумел отличиться в игре. Этот гол стал для россиянина четвертым в первенстве страны. Помимо этого, в 22 играх Серии А на счету Миранчука одна результативная передача.